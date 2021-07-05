شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يتفوق على حسام حسن فى 12 مباراة قبل لقاء الإسماعيلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع غزل المحلة بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

مواجهة الليلة ستكون خاصة على الخطوط بين الثنائى ايهاب جلال مدرب الدراويش وحسام حسن مدرب الاتحاد الذين يعتبرهما أغلب خبراء الكرة المصرية الافضل فى مصر.

لعب إيهاب جلال 12 مباراة أمام حسام حسن، وفاز 7 وتعادل 3 وخسر 2، له 22 هدفًا عليه 18 هدفًا، كلين شيت مواجهتين وفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى.

وجاءت نتائج مواجهات إيهاب جلال وحسام حسن كالتالي:

ـ يوم 31 يناير 2015 .. فاز مصر المقاصة بقيادة " جلال " على الاتحاد " بقيادة حسام حسن " 1 / صفر

ـ يوم 11 يوليو 2015 .. فاز مصر المقاصة " جلال " على الاتحاد " حسام حسن " 2 / 1

ـ يوم 25 أكتوبر 2015 .. تعادل مصر المقاصة " جلال " مع المصرى " حسام حسن " 1 / 1

ـ يوم 18 فبراير 2016 .. تعادل مصر المقاصة " جلال " مع المصرى " حسام حسن " 2 / 2

ـ يوم 12 أكتوبر 2016 .. فاز مصر المقاصة " جلال " على المصرى " حسام حسن " 1 / صفر

ـ يوم 23 مارس 2017 .. فاز مصر المقاصة " جلال " على المصرى " حسام حسن " 4 / 2

ـ يوم 22 ديسمبر 2017 .. فاز إنبى " جلال " على المصرى " حسام حسن " 2 / 1

ـ يوم 24 يناير 2018 .. خسر الزمالك " جلال " من المصرى " حسام حسن " صفر / 1

ـ يوم 8 يناير 2019 .. تعادل المصرى " جلال " مع بيراميدز " حسام حسن " 3 / 3

ـ يوم 16 مارس 2019 .. فاز المصرى " جلال " على سموحه " حسام حسن " 4 / 2

ـ يوم 2 يناير 2020 .. فاز المصرى " جلال " على سموحه " حسام حسن ” 2 / 1

ـ يوم 3 فبراير 2021 .. خسر مصر المقاصة " جلال " من الاتحاد " حسام حسن " صفر / 4

ويحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.