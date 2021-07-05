مصر مع البحرين والصومال ولبنان فى بطولة كأس العرب تحت 17 عاما

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم، الاثنين، مراسم قرعة النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً، المقرر إقامتها فى المغرب ويشارك فيها منتخبات المغرب والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتى والسعودية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والإمارات وموريتانيا واليمن، حيث ستقام منافساتها خلال الفترة من 29 يوليو الجارى وحتى 15 من أغسطس المقبل.

وأسفرت القرعة، التى أجريت فى حضور النائب الشرفى لرئيس الاتحاد العربى لكرة القدم محمد روراوه والدكتور رجاء الله السلمى الأمين العام للاتحاد، عن المجموعات التالية:



المجموعة الأولى: المغرب وفلسطين والسعودية والكويت

المجموعة الثانية: الجزائر والإمارات وليبيا وجيبوتي

المجموعة الثالثة: تونس والعراق وموريتانيا واليمن

المجموعة الرابعة: مصر والبحرين والصومال ولبنان.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربى لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى فى عام 2011 فى ضيافة المملكة العربية السعودية، وفاز بلقبها المنتخب السعودى ونال منتخب سوريا الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 فى الجمهورية التونسية، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء فى الوصافة المنتخب العراقي.



فى حين، استضافة دولة قطر النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة عام 2014، وحقق لقبها منتخب العراق وجاء المنتخب السعودى فى الوصافة.