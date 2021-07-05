شكرا لقرائتكم خبر عن هدف و2 أسيست.. على معلول يواصل الاحتفال برباعية الأهلى فى سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل علي معلول، لاعب النادي الأهلي، احتفاله بتألقه خلال مباراة الأهلي وسموحة، والتي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، ونشر معلول صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وعلق "1..2"، مشيراً إلى إحرازه هدفا وصناعته هدفين خلال اللقاء.



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ومن جديد استعاد علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي بريقه، وذلك بعد تألقه في مباراة الأمس أمام سموحة، والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة في الدوري العام، حيث وضع الدولي التونسي بصمته على 3 أهداف من رباعية الأهلي، بعدما سجل هدفاً وصنع هدفين.

ورغم غيب علي معلول عن المشاركة لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها عقب مشاركته في كأس العالم للأندية خلال شهر يناير الماضي، إلا أنه ظل محتفظاً بأرقامه المميزة، حيث بلغ إجمالي الأهداف التي سجلها معلول مع الأهلي، 4 أهداف في 17 مباراة محلية وأفريقية، بالإضافة إلى صناعته 8 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وبشكل عام، شارك علي معلول مع الأهلي في 153 مباراة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء قادماً من الصفاقسي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2016، حيث سجل الدولي التونسي 26 هدفاً بقميص الأهلي وصنع 45 هدفاً أخر وأصبح من أهم الأوراق الرابحة للأحمر على المستطيل الأخضر.