شكرا لقرائتكم خبر عن مختار: أى مدرب فى الأهلي محظوظ وضغط فارق النقاط مع الزمالك إيجابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار مختار، نجم النادى الأهلى السابق، أن أى مدرب يعمل فى النادى الأهلى يعتبر مدربا محظوظا، لأنه تتوافر لديه كل سبل النجاح، وقال مختار فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2، "موسيمانى يسير بشكل جيد رغم أخطاء مباراة بيراميدز وهذا وارد أن يحدث، وبالتأكيد موسيمانى عالج الأخطاء أمام سموحة، المعدل التهديفى كان جيداً جداً وإذا هدأت الأمور أكثر كان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر، لكن سموحة فريق كبير.

وأضاف مختار، فى العموم أى مدرب يعمل فى الأهلى هو محظوظ، إمكانيات فنية وإدارية وإمكانيات متكاملة وكل أسباب النجاح متوفرة فى الأهلي، ولاعبو الفريق قدراتهم زادت بشكل كبير وهذا يساهم فى حصد البطولات، والأهلى كل ما يطمح لشىء أكبر يزيد مستوى لاعبيه.

وأشار مختار مختار إلى الطموح فى الأهلى بلا حدود وفترات البطولات قريبة جداً من بعضها، وهذا يحفز اللاعبين على حصدها، ولاعبو الأهلى يعيشون تحت الضغط بشكل مستمر، وهذا الأمر نتيجته إيجابية وليست سلبية، أنت تلعب دائماً على البطولة والمركز الثانى مثل الأخير، وكم المستويات الموجودة بالنادى تساعد على تخطى أى ضغط بشكل إيجابي، ولذلك لا أقلق من الفارق مع الزمالك.

وعن تقييمه لمدرب سموحة قال مختار، أحمد سامى وضع سموحة فى منطقة أفضل، وتغلب على الأهلى فى مباراة والأهلى تغلب عليه فى أخرى وهذا أمر رائع جداً، الموسم الجارى صعب جداً والأصعب أنه مستمر حتى الآن كل الدول أنهت مواسمها اشمعنا احنا، متى يحصل اللاعبين على فترة راحة كل هذا سيؤثر على البطولة وعلى المنتخب.

وأشار مختار إلى أن محمد شريف يقدم أداءً رائعاً جداً ويتعامل مع الفرص التى تلوح له بحرفنة ومهارة رغم صغر سنه، لكنه نضج جداً مع الأهلي، وبالنسبة للدورى الأهلى أو الزمالك هما الأقرب للحسم، ولا يمكن تحديد البطل الآن.

واختتم مختار قائلا، "محصلة الفترة الماضية رائعة فى الأهلي، والفريق يحتاج إلى ركوب الصعب ومثابرة كبيرة وحصد بطولة أفريقيا، ليحتفظ بها موسمين على التوالى وهذا سيكون أمرا رائعا".