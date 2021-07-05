شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أدهم: فيفا وفر للزمالك 75% من إجمالى المبلغ فى قضية باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق طالب الفيفا بمبلغ مليون و700 ألف يورو فى القضية التى رفعها ضد نادى الزمالك، كما طلب مساعداه 320 ألف يورو، ما يعنى أن إجمالى المديونية على الزمالك يقدر بـ 2 مليون يورو، وفقا لعقودهم (ما يعادل 2 مليون و 500 ألف دولار من إجمالى المديونية للزمالك).

وأضاف أدهم، فى تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أنه تم تخفيض المبلغ إلى مليون و500 ألف يورو، أى 75% من المديونية (ما يعادل 2 مليون دولار تخفيضاً من إجمالى مديونية القضايا).

وأصبح المبلغ المطلوب 450 ألف يورو فقط لباتشيكو منها 250 ألف يورو مستحقات متأخرة، و40 ألف يورو لكل مدرب، أى مبلغ 80 ألف يورو للمساعدين.

واتخذت اللجنة الجديدة، برئاسة حسين لبيب، إجراءات محترفة لحفظ حقوق النادى، وقال عمرو أدهم، "تم تكليفى بالرد على تلك الشكوى فى آخر لحظة قبل إصدار القرار، وبالفعل تم تقديم مذكرة قانونية، والتواصل مع مسئولين بالفيفا وتم الأخذ بما جاء فى مذكرة الزمالك، وتأكيد هذا من خلال القرار بتمثيلى للنادى فى تلك القضية، وتولى مساعدتى فى تلك القضية أحمد إبراهيم من إدارة الكرة".