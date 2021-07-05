شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعيد رمضان صبحى أمام الإنتاج.. ويفقد إبراهيم عادل ودونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز جهود رمضان صبحى جناح الفريق بعد انتهاء إيقافه لمباراة واحدة، والتى كانت أمام إنبى مساء أمس، الأحد، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وتعرض رمضان صبحى للإيقاف لمباراة واحدة بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الأهلى التى أقيمت باستاد السلام وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ليتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة وكانت أمام إنبى، على أن يحق له المشاركة مع بيراميدز فى مواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الخميس المقبل.

بينما يواصل نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الغياب عن بيراميدز فى مواجهة الإنتاج الحربى، نظرًا لتلقيه البطاقة الحمراء المباشرة فى مواجهة الأهلى، ليتم ايقافه لمباراتين، فيما يغيب إبراهيم عادل عن اللقاء هو الآخر بسبب البطاقة الصفراء الثالثة التي حصل عليها أمام انبي بالأمس.

وفى مباراة إنبى أمس، أفتتح التسجيل للفريق البترولى محمد شريف حتحوت فى الدقيقة 31 قبل أن يتعادل لبيراميدز دودو الجباس فى الدقيقة 38.

بهذه النتيجة احتل بيراميدز المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 8 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29 ولايزال لديه أربع مباريات مؤجلة.

بينما صعد إنبى إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 28 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.