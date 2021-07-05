شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحتفل بالعودة للتألق أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حسين الشحات بعودته للتألق من جديد مع النادي الأهلي، بعدما أحرز هدفاً فى رباعية الأهلي بشباك سموحة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الدوري العام، ونشر الشحات صوراً من مشاركته في مباراة الأمس وعلق " وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا".



حسين الشحات

وأشاد الجهاز الفني للأهلي بالمستوى الذي ظهر به حسين الشحات لاعب الفريق فى مباراة سموحة أمس بالدورى، موضحاً أن الشحات قدّم عرضاً جيداً خلال المباراة التى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

ويرى موسيماني المدير الفني للأهلي أن حسين الشحات قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الأهلي، وكان مؤثراً للغاية على مرمى الفريق السكندرى، واستعاد خطورته وتحركاته العالية.

وسجل حسين الشحات هدفاً في مباراة سموحة وألغى الحكم هدفا عالمياً سجله الشحات بداعي التسلل وكان الشحات أحد نجوم الأحمر فى مباراة سموحة التى أقيمت في الجولة 28 لبطولة الدوري المصري.

من ناحية أخرى، أعرب بيتسو موسيماني عن سعادته بالفوز على سموحة اليوم برباعية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن أداء الأهلي أفضل من مباراة بيراميدز، خاصة بعد تحقيق الهدف بالفوز وتسجيل عدد كبير من الأهداف.

وعدد موسيماني مكاسب الأهلي في لقاء سموحة، مؤكدًا أنه أمر جيد أن يأتي الفوز اليوم مباشرة، بعد التعادل مع بيراميدز وخسارة نقطتين في الثواني الأخيرة، بالإضافة إلى نجاح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباراة سموحة .

وأشار إلى أن استبدال الشناوي جاء من أجل الحفاظ عليه بعد تعرضه للإصابة في مران أمس الأول ، مؤكدًا أنه لاعب مهم جدا بالنسبة إلينا، ومن ثم فضلنا استبداله بعد الاطمئنان على النتيجة.

وقال إنه فضل الدفع بعدد من العناصر وإراحة الآخرين في إطار سياسة تجهيز الجميع للمرحلة المقبلة.

وأكد موسيماني أن الأهلي لا يعاني في الجبهة اليمنى، والدفع بأكرم توفيق جاء في ظل إصابة محمد هاني، مشددًا على أن أكرم توفيق ظهر بشكل جيد وأبلى بلاءً حسنًا.

وأوضح أن هذه الفترة تحتاج إلى تحميس اللاعبين وتجهيزهم بشكل نفسي من أجل هذه المرحلة التي تشهد الاستعداد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يرغب جميع اللاعبين في الوجود به لتمثيل الفريق في هذا الحدث الكبير.