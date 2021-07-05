شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لمنتخب السلة قبل معسكر التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع منتخب السلة رجال لمسحة طبية خاصة بفيروس كورونا يوم 7 يوليو الجارى، وهو اليوم الأول لمعسكر المنتخب المقرر إقامته بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، على أن تظهر نتيجتها فى اليوم التالى من المعسكر.

ويدخل منتخب السلة معسكرا بصالة حسن مصطفى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى التصفيات الأفريقية لأفروباسكت والتى تقام 24 أغسطس المقبل برواندا.

ويقع المنتخب الوطنى فى مجموعة واحدة مع كل من منتخب تونس وافريقيا الوسطى وغينيا. وتضم قائمة المنتخب كلا من: من الزمالك: أنس أسامة، مصطفى المكاوى "كيجو"، مهاب ياسر، احمد حاتم عبد اللطيف، عمر هشام.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعبون يوم 8 يوليو عقب ظهور نتيجة المسحة تدريبات فى الجيم، على أن ينطلق المعسكر التدريبى يوم 9 من نفس الشهر.