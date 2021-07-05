شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. لى لى شريف لاعبة الإسكواش: بحب تامر حسنى ونفسى أكون لايف كوتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "لى لى شريف" لاعبة الإسكواش فى نادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لى لى شريف



ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ القراءة خاصة الكتب.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الفراخ الصينية، و كل أنواع الخضروات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

من مطربك المفضل؟ ذا ويكند و تامر حسنى.

اللاعبة ووالدتها

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

أكون شخصية مبدعة، وأساعد الناس يحققوا أهدافهم، مثلا لايف كوتش أو أخصائى تغذية.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟ بمشي وأسيب اللى بيكلمني عشان اتفادى الحوار بس لازم أقول لحد كبير اللى حصل وهو يتصرف.



لاعبة سموحة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

درة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكثر لأنه أسهل فى التعامل.



سيلفى مع والدتها

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

أى حاجة المهم يكون رياضى.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

مش هوافق لأنى بحب الرياضة life style.