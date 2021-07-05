الامارات | مدرب جديد لمنتخب سورية خلال ساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جديد لمنتخب سورية خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 يوليو 2021

أكد عضو الاتحاد السوري لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية عبد القادر كردغلي، أنه سيتم بعد 72 ساعة الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب سورية، خليفة التونسي نبيل معلول المستقيل من منصبه.

وجاء تصريح كردغلي بعد اجتماع موسع لاتحاد الكرة دام نحو أربع ساعات تمت خلاله مناقشة عدة أمور من بينها اختيار الارض المفترضة التي سيخوض عليها المنتخب مبارياته البيتية في الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال 2022.

وأشار كردغلي إلى أن المدرب الجديد سيكون أحد ثلاثة مدربين محليين دون أن يذكر اسماءهم، وقال: "اخترنا ثلاثة مدربين محليين من اصل ثمانية مرشحين وسيتم مخاطبتهم لمعرفة شروطهم وغيرها من الأمور وسبتم اختيار أحدهم بعد 72 ساعة".

وأضاف كردغلي: "ستتم مخاطبة عدة دول عربية لاستضافة منتخبنا كارض بديلة له وهي قطر والسعودية وعمان والبحرين".

يذكر أن الاتحادين الدولي والاسيوي لكرة القدم حظرا إقامة المباريات الرسمية في البطولات القارية والدولية في سوريا منذ نحو عشر سنوات بسبب الازمة التي كانت تعيشها البلاد.

ووقعت سوريا في المجموعة الأولى في الدور الثالث الحاسم المؤهل للمونديال إلى جانب منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات والعراق ولبنان.

وكان معلول أكد أنه قدم استقالته رسميا من تدريب منتخب سوريا والتي لم تكن وليدة اللحظة وأنه كان حرا من أي ارتباط مع اتحاد الكرة السوري منذ شهر نيسان/أبريل الماضي.

وبالرغم من صدارة سوريا لمجموعتها وتأهلها إلى نهائيات كأس آسيا وإلى الدور الثالث الحاسم للتأهل إلى مونديال قطر 2022 إلا أن رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا انتقد مستوى المنتخب وطالب معلول بالاستقالة لانه "لم يقدم أي إضافة للمنتخب".

وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع معلول في مارس 2020 مقابل مليون يورو على أن يتم دفع 280 الف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهريا مع اضافات آخر منها علاوة قدرها 83 الف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة، بيد أن اتحاد الكرة السوري عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة بسبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي والاسيوي تنفيذا لعقوبات قيصر.

وكان معلول استلم تدريب منتخب سوريا خلفا للمدرب المحلي فجر إبراهيم الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في التصفيات المزدوجة وترك لمعلول استكمال التصفيات في المباريات المتبقية أمام المالديف وغوام والصين.

ف و/م م

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