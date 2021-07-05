الامارات | وزير الشباب والرياضة المصري يوضح طبيعة عودة مرتضى منصور إلى الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة المصري يوضح طبيعة عودة مرتضى منصور إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي عن حقيقة عودة رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور إلى نادي الزمالك، مشيراً إلى أن ما ذكره الأخير في الفيديو الذي بثه أخيراً لا أساس له من الصحة، حول اعتباره الرئيس الشرعي للنادي، وإنما هو ذاهب للزمالك لجمع متعلقاته من مكتبه.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية إن "مرتضى منصور تواصل في الساعات الماضية مع حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك لإبلاغه بحضوره للنادي يوم الخميس المقبل لجمع متعلقاته من مكتبه وهذا حقه"، مؤكداً أن "ما تردد عن عودته لرئاسة الزمالك غير صحيح".

وأوضح: "ستتم الدعوة لانتخابات جديدة في نادي الزمالك قبل نهاية شهر أغسطس المقبل".

وكان مرتضى منصور قد نشر فيديو على صفحته في "فيسبوك" حدد فيه موعد عودته إلى نادي الزمالك، وقال: "سأذهب يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء، لمقر نادي الزمالك، وكذلك يوم الجمعة أيضا.. سأذهب لمكتبي في نادي الزمالك لأنني رئيس الزمالك الشرعي كما أكدت المحكمة".

يذكر أن محكمة القضاء الإداري في مصر قبلت في وقت سابق الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

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