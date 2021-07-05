نهائي "أن بي ايه": ميلووكي باكس وفينيكس صنز لاحراز لقب طال انتظاره

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فينيكس (الولايات المتحدة): يتطلع كل من ميلووكي باكس وفينيكس صنز إلى احراز لقب طال انتظاره، عندما يخوضان المواجهة الأولى في الدور النهائي من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين اعتباراً من الثلاثاء.

ويحرز لقب الدوري الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

واحرز ميلووكي لقبه الوحيد في تاريخه قبل نصف قرن، في حين لم يتوج فينيكس به منذ ان بدأ يخوض غمار دوري المحترفين عام 1968.

بلغ ميلووكي باكس الفائز باللقب عام 1971 عندما قاده الاسطورة كريم عبد الجبار الى الفوز على بالتيمور بوليتس، الدور النهائي للمرة الأولى منذ عام 1974.

انتصارات

وبلغ نجم ميلوكي اليوناني يانيس انتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين، النهائي للمرة الاولى بعد خيبة البلاي اوف في النسختين الاخيرتين.

وكان باكس حقق 60 انتصارا مقابل 22 خسارة موسم 2018 2019 في الدوري المنتظم، وحسم احدى السلسلات في البلاي اوف للمرة الاولى منذ عام 2001. بلغ نهائي المنطقة الشرقية وتقدم على تورونتو رابتورز حينها 2 صفر، قبل أن يخسر المباريات الاربع التالية ويخرج خالي الوفاض امام الفريق الذي توج لاحقا باللقب.

وفي الموسم الماضي، قاد يانيس فريقه الى تحقيق 56 مقابل 17 خسارة، لكنه عانى من اصابة في كاحله ليخسر فريقه أمام ميامي هيت في الدور الثاني من البلاي اوف.

وعلى الرغم من عدم تحقيق باكس لأفضل سجل في الدور المنتظم هذا الموسم، لكنه بلغ الدور النهائي على الرغم من اصابة انتيتوكونمبو.

غياب وإصابات

وغاب أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020، عن المباراتين الأخيرتين لفريقه في نهائي المنطقة الشرقية ضد أتلانتا هوكس (4 2) بسبب إصابة في الركبة اليسرى.

وأصيب النجم النيجيري الأصل والبالغ من العمر 26 عامًا في الربع الثالث من المباراة الرابعة التي خسرها ميلووكي 88 110 في أتلانتا الثلاثاء الماضي، حيث نجح الأخير في إدراك التعادل 2 2 في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية، قبل أن يكسب باكس المباراتين الخامسة والسادسة ويبلغ الدور النهائي للدوري للمرة الأولى منذ عام 1974.

وسجل يانيس معدلا مقداره 28,2 نقطة، و12,7 متابعة و5,2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، ولقي مساهمة فعالة أيضا من زميله كريس ميلدتون مع 23,4 نقطة و8 متابعات و5,1 تمريرات حاسمة.

وأعلن مدرب باكس مايك بودنهولتسر إنه يجري تقييما لإصابة أنتيتوكونمو "يوميا"، مضيفا "يجب الاستماع إلى اللاعب، ثم الأداء الرياضي للمجموعة، وفي وقت من الأوقات أنا وجون هورست (المدير العام لباكس) جزء من المحادثات، لكننا نجري تقييما للإصابة يومًا بعد يوم".

وتابع "سنقوم بتحديثها عندما يكون ذلك مناسبًا. المحادثات بيني وبينه، إنها خاصة نوعًا ما وسنرى حالته كل يوم. إذا كان على مقاعد البدلاء لأي سبب من الأسباب، يجب أن نكون قادرين على اللعب"، مضيفًا أنه أعجب بحماس أنتيتوكونمبو وقيادته على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرتين ضد أتلانتا.

وتابع "رؤية هذه القيادة، وهذا الارتباط وهذا الالتزام من لاعب تعرفه كان يتوق ليكون على أرض الملعب لقد أحببت طاقته على مقاعد البدلاء".

"قصة رائعة"

في المقابل، اعتبر نجم صنز، ديفن بوكر بلوغ فريقه نهائي الدوري الاميركي بأنه "قصة رائعة" واصفا اياها "بمثابة مشوار الى مكان لم اصل اليه سابقا".

واضاف "لقد استغرق الامر وقتا طويلا لبلوغ هذه اللحظة. في الوقت الحالي الامور رائعة لكن لا زال امامنا الكثير من العمل للقيام به".

وسجل بوكر معدلا مقداره 27 نقطة و6,4 متابعة، و4,8 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة هذا الادوار الاقصائية من البلاي اوف هذا الموسم.

وكان صنز بلغ الدور النهائي للمرة الاخيرة عام 1993 عندما خسر امام شيكاغو بولز بقيادة الاسطورة مايكل جوردان، بعد أن خسر ايضا الدور النهائي عام 1976 لصالح بوسطن سلتيكس.

فرصة مميزة

وسيكون الدور النهائي فرصة مميزة لنجم صنز المخضرم كريس بول الذي سيخوضه للمرة الاولى في مسيرته التي تمتد في الدوري الاميركي منذ 16 عاما.

وقال بول الذي شارك في مباراة كل النجوم (اول ستار) 11 مرة وتوج مرتين بطلا اولمبيا في صفوف منتخب بلاده "لطالما أردت أن أكون جزءا من هذا (الدور النهائي) طوال مسيرتي.

وانتقل بول إلى صفوف صنز في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قادما من اوكلاهوما سيتي ثاندر وسجل في صفوفه معدلا مقداره 16,4 نقطة و8,9 تمريرة حاسمة، و4,5 متابعات في المباراة الواحدة.

يذكر أن فينيكس تفوق على ميلووكي في المباراتين اللتين جمعت بينها هذا الموسم، وفي كل مرة حسم المباراة بفارق نقطة واحدة.