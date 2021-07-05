شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة وادى دجلة ومصر المقاصة اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه وادى دجلة نظيره مصر المقاصة فى الخامسة عصر اليوم، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما خاض 26 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.

2_يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 36 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.

3_يدخل غزلان دجلة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان برباعية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من الزمالك بهدف دون رد في نفس الجولة.

4_ اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة وادى دجلة ومصر المقاصة مكون من :"محمد سلامة (حكم ساحة) وأحمد الفار (حكم مساعد) ومحمد فاروق (حكم رابع) وحلمي إبراهيم (مساعد أول) وخالد الغندور (حكم فيديو) ومحمد التابعي (مساعد حكم فيديو).

5_التقى دجلة مع المقاصة فى 18 مباراة قبل صدام اليوم ،حقق مصر المقاصة الفوز في 8 مباريات، مقابل 5 انتصارات لوادي دجلة، وحسم التعادل نتيجة 5 لقاءات مثلها كان أبرزها التعادل 3-3 فى موسم 2017 ، وسجل لاعبو المقاصة 34 هدفًا، بينما أحرز لاعبو وادي دجلة 25 هدفًا.

6_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، سجل الثلاثية شيمس بيكلى وباولن فوافى وباسم مرسى ، وسجل هدف دجلة صلاح امين فى اللقاء الذى أقيم فى 20 فبراير 2021 بالجولة الحادية عشرة للمسابقة على ستاد المقاولون العرب.

7_تعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لمحمد عبد الجليل مديراً فنياً لمصر المقاصة عقب رحيل محمد عبد العظيم عظيمة عن منصبه حيث يسعى لإستعادة النتائج المتميزة للفريق الفيومى للتخلص من مراكز وسط الجدول.