شكرا لقرائتكم خبر عن غدا افتتاح مؤتمر الرياضة فى الجمهورية الجديدة برعاية وزير الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، غدا الثلاثاء فعاليات مؤتمر الرياضة فى الجمهورية الجديدة الذى ينظمه الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، وهو الحدث الذى يتزامن مع احتفال الاتحاد بمرور 10 سنوات على تأسيسه، إلى جانب الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة .

ويحضر حفل افتتاح المؤتمر، إلى جانب وزير الشباب والرياضة، كل من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية، واللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الاعلى للرياضة ورئيس اتحاد الكرة الفلسطينى، ورؤساء الاتحادات الرياضية والاتحادات النوعيه، ونخبة من نجوم الفن والرياضة، ورجال الإعلام العربى وأسرة الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية .

وكشف الإعلامى أشرف محمود عن أجندة المؤتمر، الذى يبدأ فى العاشرة صباحا بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث ستكون البداية بكلمات ترحيب من جانب رئيس الاتحاد وتهنئة من رئيس الاتحاد الدولى للثقافة الرياضية، وكلمة الدكتور عماد البنانى رئيس اللجنة العليا لاحتفالية الثقافة الرياضية، وكلمة رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية، وكلمة وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن المؤتمر سيشهد عدة جلسات، الأولى تتضمن ندوة بعنوان "تطوير هيكل البناء الديمغرافى للسكان من منظور رياضى"، وسيكون المتحدث فيها الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، وندوة ثانية بعنوان "دور المؤسسات الاقتصادية تجاه صناعة الرياضة فى الجمهورية الجديدة" وسيكون المتحدث فيها الدكتور عبد الفتاح الجبالى .

فيما تشهد الجلسة الثانية ندوات، الأولى بعنوان "الرياضة ومستقبل الصحة العامة للمصريين"، ويتحدث خلالها الدكتور حازم خميس رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات، وندوة " دور الرياضة فى التنشئة الاجتماعية" ويتحدث فيها الدكتور كمال درويش رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الاعلى للجامعات، ويعقب انتهاء الجلسة الثانية تكريم سفراء الثقافة الرياضية .

أما الجلسة الثالثة والأخيرة فتشهد عقد ندوتين، الأولى بعنوان "تطوير انظمة انتقاء الموهوبين لاستدامة نجاح المنتخبات الوطنية" ويتحدث فيها الدكتور وجيه حمدى الاستاذ بكلية التربية الرياضية، والندوة الثانية بعنوان " تمكين المرأة من الانخراط فى الرياضة وإدارتها: وستكون المتحدثة الدكتورة هادية حسنى عضو مجلس النواب واللاعبة الدولية فى الريشة الطائرة .