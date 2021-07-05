شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع: فيفا يقر بأحقية باتشيكو فى 450 ألف يورو فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك حكما نهائيا من لجنة فض المنازعات بالفيفا فى قضية البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للزمالك، والذى تقدم بشكوى للفيفا للحصول على مليون و700 ألف يورو قيمة باقى عقده مع الزمالك عقب قرار إقالته من اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي.

وأقرت لجنة الفيفا بأحقية باتشيكو فى الحصول على 450 ألف يورو فقط، تسدد خلال 45 يوما، بعدما اقتنعت بمبررات الزمالك، وهو ما أكده الخليج 365 فى كشف حكم فيفا بغرامة باتشيكو بعد تخفيض 2 مليون دولار.

ووجهت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الشكر لعمرو أدهم عضو اللجنة، والمكلف بمتابعة الملف، وكذلك نصر عزام المحامي الدولي.

وفي نفس السياق أقرت لجنة فض المنازعات بالفيفا أيضا بحصول مساعدي باتشيكو على 80 ألف يورو بدلا من 320 ألف يورو حصلوا عليها نتيجة الحكم الأول منذ ما يقرب من شهر وقد بذلت إدارة الكرة مجهودا في إثبات حق الزمالك.