شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

2_يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

3_يدخل الدراويش مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

4_على صعيد جميع البطولات فقد التقي الدراويش مع زعيم الثغر فى 131 مباراة حيث فاز الاسماعيلى فى 57 وتعادل 36 وخسر 38 وله 196 هدفًا وعليه 136 هدفًا وحقق كلين شيت 47 مباراة.

5_أول مباراة للإسماعيلى خلال مسابقة الدورى العام كانت ضد الاتحاد يوم 24 أكتوبر 48 انتهت بفوز الدراويش 3 / 1 بالإسماعيلية ( عوض عبد الرحمن 2 وعلى عمر ).

6_ أكثر فوز للإسماعيلى خلال الدورى العام كان على الاتحاد برصيد 52 مباراة.

7_ اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الاسماعيلى والاتحاد مكون من :" احمد الغندور (حكم ساحة) ويعاونه كل من احمد لطفي (مساعد أول) وأحمد عبد الغني (مساعد ثان) ومحمد مجدي (حكم رابع) ونادر قمر الدولة (حكم فيديو) وعمرو عايد (مساعد حكم فيديو).

8_لعب الإسماعيلي خلال هذه الفترة 11 مباراة منها لقاء بكأس مصر، حيث فاز فى 8 وخسر 3 وسجل لاعبوه 21 هدفًا ومنى مرماه 11 هدفًا، وكلين شيت فى 3 لقاءات خلال 100 يوم تولى فيها إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش.

9_لعب الإسماعيلى مع الاتحاد 111 مباراة بالدوري الممتاز فاز الدراويش فى 52 تعادل 28 خسر 31 له 175 هدفًا عليه 111 هدفًا كلين شيت 41 مباراة

10_ مواجهة الإسماعيلي مع الاتحاد على ملعب الدراويش شهدت فوز الفريق الأصفر فى 36 تعادل 12 خسر 7 له 101 هدفًا عليه 40 هدفًا كلين شيت 29 مباراة

11_ مواجهة الإسماعيلى مع الاتحاد على ملعب زعيم الثغر شهدت فوز الدراويش فى 16 تعادل 16 خسر 24 له 74 هدفًا عليه 71 هدفًا كلين شيت 12 مباراة.

12_لعب الإسماعيلى والاتحاد 18 مباراة بكأس مصر فاز الدراويش 4 تعادل 7 خسر 7 له 20 هدفًا عليه 25 هدفًا كلين شيت 4 مباريات ” الصعود بضربات الترجيح مرتين والخروج مرة واحدة ”

13_ هدافو الإسماعيلي فى شباك الاتحاد ببطولة الكأس حمزة الجمل 3 أهداف، محسن هاشم ومحمد حمص هدفين لكلا منهما، على عمر وفكرى راجح وشحته وسيد طرخان وعلى أبو جريشة وأحمد العجوز وعبد الحميد بسيونى ومحمد صلاح أبو جريشة وإسلام الشاطر وعبد الله الشحات وكريم بامبو هدفًا لكلا منهم .

14_أهداف الإسماعيلى فى شباك الاتحاد بالدوري عن طريق 84 لاعبًا .. بشير عبد الصمد 9 أهداف، محمد صلاح أبو جريشة 8 أهداف، محمد محسن أبو جريشة 7 أهداف، أسامه خليل 6 أهداف، ديمان وعلى أبو جريشة ومحمد فكرى الصغير 5 أهداف لكلا منهم، عوض عبد الرحمن وفتحى نافع وسيد عبد الرازق بازوكا وحمدى نوح وخالد بيبو وعبد الله السعيد ومحمد فضل وأحمد على 4 أهداف لكلا منهم، فكرى راجح ورضا وشحته وأميرو وفوزى جمال وأحمد العجوز وحسنى عبد ربه ومحمد حمص 3 أهداف لكلا منهم، صلاح أبو جريشة وحماده المصرى وعماد سليمان ومحمد حازم وخالد القماش ومحمد رشدى وجون أوتاكا وإسلام الشاطر وعطيه صابر وأحمد الجمل وأحمد فتحى وعمر جمال وعبد الله الشحات هدفين لكلا منهم، على عمر وسيد شارلى وعبده صالح وحمد إسماعيل وأنوس الكبير وسيد أبو جريشة وفؤاد سعودى وسيد طرخان وحسين يوسف ويسرى طربوش ومصطفى درويش وإسماعيل حفنى وشحته دسوقى وأنور همام ومحسن هاشم وطارق الصاوى ومحمود حسن وياسر عزت وعصام عبد العال ومحمد عبد الرؤوف وإيهاب جلال وسعد عبد الباقى ومحمد بركات وممادوكيتا وعبد الرحمن تراورى ومحمد عبد الستار ويوسف جمال وسيد معوض وعمرو سمير وأتاندا ومعتصم سالم وإبراهيم سعيد وجون آويرى وجون آنطوى وأحمد أبو زيادة ومروان محسن وإيمانويل بناهينى ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى عفروتو ومحمد أبو المجد بوشا ومحمود متولى وديجو كالديرون وموسى كمارا وريتشارد بافور وإبراهيم حسن وكريم بامبو ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن هدفًا لكلا منهم

15_لعب الإسماعيلي والاتحاد مباراتين بالبطولة العربية، فاز الدراويش فى 1 تعادل 1، له هدفًا، كلين شيت مواجهتين ، الهدافين .. محمد الشامى هدفًا.

16_ انتهت مواجهة الدور الأول فى الدوري هذا الموسم بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد سجله كريم الديب من ركلة جزاء بالجولة 11 للمسابقة على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى 11 فبراير 2021 .

17_ لعب إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي 12 مباراة أمام حسام حسن مدرب الاتحاد، وفاز جلال فى 7 وتعادل 3 وخسر 2، له 22 هدفًا عليه 18 هدفًا، كلين شيت مواجهتين.

18_الدراويش واجه حسام حسن أثناء إدارته لأندية “المصرى والمصرية للإتصالات والزمالك والاتحاد وسموحة ” فى 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات ، سجل لاعبو الإسماعيلى 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 13 هدفًا وتم تحقيق كلين شيت فى 7 لقاءات.

19_طالب إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة بالفترة الأخيرة لاسيما أمام منافس قوى مثل زعيم الثغر حيث يتطلع الدراويش لإقتحام المربع الذهبى.

20_في المقابل حذر حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبيه من صحوة فريق الإسماعيلى ، وأوضح العميد، للاعبيه أن مباراة الإسماعيلى قمة جماهيرية كبيرة تحظى باهتمام زائد من جماهير الاتحاد، لذلك أى نتيجة غير الفوز بها غير مقبول خاصة بعد التعادل المخيب أمام المحلة فى الجولة الماضية.