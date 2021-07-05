شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغرى إبراهيم عادل بمضاعفة راتبه بسبب الأهلي.. واستياء بين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إبراهيم عادل، نجم الكرة المصرية الصاعد، محور حديث إدارة بيراميدز بعد المستويات المتميزة التى يقدمها اللاعب مع فريقه وكذلك مع المنتخب الأولمبى، والذى سيلعب معه فى أولمبياد طوكيو الشهر الجارى، ويرغب إبراهيم عادل بشكل صريح فى الانتقال للأهلى، إلا أن إدارة بيراميدز تتحفظ على إتمام الصفقة خوفاً من تكرار سيناريو أفشة الذى باعه للأهلى ليحقق اللاعب نجاحات كبيرة مع المارد الأحمر ويفشل بيراميدز فى نفس الوقت بالفوز بأى لقب سواء على المستوى المحلى أو القارى.

وأكد مصدر داخل بيراميدز أن هناك اتجاها لمضاعفة قيمة عقد ابراهيم عادل لإغرائه بالبقاء فى بيراميدز ورفض الانتقال للأهلى أو خوض أى تجربة احتراف خلال الفترة المقبلة، وتسود حالة من الاستياء بين عدد من اللاعبين بعد أنباء رفع راتب إبراهيم عادل، فى الوقت الذى تجاهلت الإدارة الأمر بالنسبة لهم، رغم تقدم أكثر من لاعب بطلب لهانى سعيد مدير الكرة لرفع قيمة عقودهم.

وأضاف إبراهيم عادل أن وجوده فى بيراميدز لا يُظهر قدراته بالشكل الأمثل، خاصة أن الفريق لا يقدم مستويات جيدة خلال هذه الفترة، وأصبح مُهدداً بعدم المشاركة فى البطولة الأفريقية الموسم الجديد بعد توديعه الكونفدرالية وعدم تواجده فى المربع الذهبى ببطولة الدورى العام.

وجمعت إبراهيم عادل أكثر من جلسة مع مسئولى بيراميدز، أكد خلالها رغبته فى خوض تجربة الاحتراف بعد رفض إدارة ناديه مناقشة فكرة انتقاله للأهلى، ويأتى إبراهيم عادل ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم مركز الجناح بالأهلى لما يملكه من إمكانيات فنية عالية وقدرات كبيرة على المراوغة والاختراق والتحكم فى الكرة وشخصيته التى تساعده على فرض نفسه بخلاف صغر سنه، حيث ترى لجنة التخطيط بالأهلى أنه اللاعب الأمثل لتدعيم هذا المركز.

إبراهيم عادل أبرز اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم مركز الجناح فى الأهلي، وحال فشل التعاقد معه قد يكون الاتجاه الأقرب هو التعاقد مع جناح أجنبى لتدعيم هذا المركز فى الموسم المقبل، لاسيما مع اهتمام مسئولى القلعة الحمراء بالمغربى سفيان رحيمى لاعب الرجاء المغربى وجاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، ويتصدر إبراهيم عادل قائمة هدافى فريقه فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الحالية، حيث جاء اللاعب فى المركز الثالث بترتيب هدافى البطولة حتى الآن.

إبراهيم عادل سجل 4 أهداف فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية ليصبح فى المركز الثالث بجدول ترتيب الهدافين، ويسبقه فى المركز الثانى بن مالنجو لاعب الرجاء، ورضا بن سايح لاعب شبيبة القبائل برصيد 5 أهداف، وفى المركز الأول لامبيرت اريانا لاعب كوتون سبورت برصيد 6 أهداف.