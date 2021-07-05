شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج ينصب محمد طعيمة قائماً بأعمال مدير الكرة بسبب أزمة مهدى الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، تنصيب محمد حبيب طعيمة المدير الإدارى للفريق الأول بالنادى قائماً بأعمال مدير الكرة لخلافة خالد مهدى الذى يمر بوعكة صحية فى الآونة الأخيرة.

وتعرض خالد مهدى، مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، لأزمة صحية شديدة مجدداً أدت لدخوله فى غيبوبة وفقدان الوعى، وتم نقله إلى المستشفى بمدينة نصر لتلقى العلاج داخل العناية المركزة حتى استقرار حالته الصحية، لاسيما أنها المرة الثانية التى يتعرض فيها للغيبوبة التى داهمته فى مايو الماضى، قبل أن يستفيق من الغيبوبة بالأمس إلا أنه تعرض للأزمة مجدداً صباح أمس.

ويتولى خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج منذ الصعود من دورى الدرجة الثانية، وتواجد مع كل الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الحربى فى السنوات الماضية، ويعد من أبرز مديرى الكرة الناجحين فى الكرة المصرية.

وكشفت شهد خالد مهدى، ابنة مدير الكرة بفريق الانتاج الحربى أن والدها يعانى من مرض وأزمات صحية منذ 12 عاما، بخلاف استئصاله الطحال قبل 25 عاما .

وقالت شهد فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت، إن والدها دخل فى غيبوبة كبد تامة منذ يومين، ويحتاج للسفر إلى الخارج لتلقى العلاج، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى يعانى فيها من الدخول فى غيبوبة .

وناشدت شهد ابنة خالد مهدى المسئولين التدخل لإنقاذ والدها ومحاولة إنهاء إجراءت السفر لتلقى العلاج بالخارج .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

وتعادل الانتاج الحربى مع الجونة بهدف لكل فريق فى الظهور الاخير بمسابقة الدورى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى، بينما يستعد الانتاج حالياً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل فى التاسعة مساءاً على ستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.