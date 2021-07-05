شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يستغل فترة توقف الدوري للتعافى من شد العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش فترة توقف الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو لتجهيز نفسه فنياً وبدنياً للتعافى من شد فى العضلة الضامة، لاسيما أن "الغزال" كان يشارك فى المباريات مع فريقه رغم الإصابة لصعوبة غيابه عن خط هجوم الطلائع بسبب صعوبة المباريات وحاجة الفريق لجهوده لاقتحام المربع الذهبى للمسابقة.

ومنح عبد الحميد بسيونى لاعبى الطلائع راحة من التدريبات لمدة أسبوع ثم يخوض الفريق ستة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويعتلى عمرو جمال قائمة هدافى الطلائع هذا الموسم بعد تقديمه موسماً متميزاً حيث سجل عشرة أهداف فى قائمة هدافى الدورى، وتنتهى إعارة عمرو جمال مع الطلائع بنهاية الموسم الجارى.

وكشف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، كواليس الجلسة التى جمعته بعمرو جمال مهاجم فريقه المعار من الأهلى بعد أنباء توقيعه للزمالك، وقال بسيونى فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عمرو جمال تنتهى إعارته مع الطلائع بنهاية الموسم الجارى، للأسف سأفقد لاعباً مهماً فى خط هجوم فريقى".

وأضاف عبد الحميد بسيونى، "الطلائع قدم أسوأ مباراة له أمام البنك الأهلى وخسرنا بهدفين من ركلتى جزاء وكنت غاضباً للغاية من اللاعبين وهو مالاحظه عمرو جمال وتحدث معى ووعدنى بالقتال مع الطلائع حتى آخر ثانية فى عقده مهما كانت المغريات التى يتعرض لها بعد تألقه هذا الموسم ".

وتابع بسيونى، "عمرو جمال لاعب ملتزم تحب تدربه وتحب يكون فى فريقك، يلعب باحترام وإخلاص ولا يثير أى مشاكل، يمتثل للتعليمات باحترافية شديدة حتى لو اخرجته من الملعب فى عز تألقه لا يعترض، أعتقد أنه سيكون فى فريق كبير بالموسم الجديد وهو يستحق ذلك، والكلام عن توقيعه للزمالك أو عودته للأهلى منطقى لتألقه بشدة هذا الموسم".