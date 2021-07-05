شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: شرف لأى لاعب ارتداء قميص الزمالك.. ولو ساسى له حق هياخده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك، على أن ارتداء قميص النادى شرف لأى لاعب، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لتلبية احتياجات الجهاز الفنى بشأن التعاقدات الجديدة أو الراحلين .

وقال حسين لبيب، فى لقاء حصرى لـ تليفزيون الخليج 365، إن الزمالك يعرض عليه لاعبون كثيرون، مؤكدا أن اللجنة تسير فى خطة الصفقات بنظام محدد للإعلان عن الصفقات بعد اكتمالها فقط .

وأشار لبيب إلى أنه فخور بإنهاء ملف تجديد محمود حمدى الونش وأحمد سيد زيزو، فضلا عن إنهاء تواجد سيف الدين الجزيرى، مؤكدا أنه سيتم التفاوض على بعض الصفقات وإعادة لاعبين من الإعارة والتجديد لآخرين خلال فترة الراحة.

وأضاف لبيب أن لجنة الزمالك عقدت جلسة مع أشرف بن شرقى لوضع الملامح الأساسية للتجديد دون التفاوض على الأرقام، وسيتم عقد جلسة أخرى للاتفاق النهائى .

فيما تحدث لبيب عن التونسى فرجانى ساسى قائلا، "مشكلة اللاعب تحدث فى كل الدنيا، ونحترمه جدا وفخورون أنه كان لاعبا بالنادى، والزمالك هيعرف ياخد حقه من ساسى ويعطيه كل حقوقه مثل الكتاب ما يقول" .