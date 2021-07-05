شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف لليوم السابع حكم فيفا بغرامة باتشيكو بعد تخفيض 2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نصر عزام، محامى الزمالك والمستشار الخاص بالقضايا الدولية للنادى، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وافق على طعن الزمالك فى قضية البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق ومعاونيه، ليخفض حجم الغرامات بها بنسبة 75% ليصل مجموع ما تم تخفيضه إلى 2 مليون دولار.

وقال عزام لليوم السابع، إنه أصبح مستحقا لباتشيكو ما يقرب 450 ألف يورو بعدما طالب المدرب البرتغالي بالحصول على مليون يورو و700 ألف. وأوضح عزام أن مساعدى باتشيكو وهما أليكس كوستا وبيدرو أصبح يستحق لهما 40 ألفا لكل فرد، أى 80 ألف يورو، بعدما طالبا بالحصول على 320 ألف يورو، وشدد نصر عزام على أن لجنة الزمالك الحالية بقيادة حسين لبيب لعبت دورا كبيرا فى سرعة التعامل مع قضية باتشيكو، خاصة عمرو أدهم المسئول عن ملف القضايا، بعدما تكليفه من قبل اللجنة السابقة بقضية المساعدين ثم تم تكليفه من قبل اللجنة الحالية بقضية باتشيكو.

وشدد عزام على أن الجميع داخل الزمالك يستهدف إنهاء تلك النزاعات الخاصة بالنادي وعلى رأسهم عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك من خلال المنظومة الجماعية الداخلية للنادي والتي تعمل على ملف القضايا ومن بين أعضائها أيضاً أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بقلعة ميت عقبة.