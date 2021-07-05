شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة مزدوجة.. تعرف على سر فيلا مارسيلو فى إتمام انتقاله لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر لليوم السابع أن هناك جلسة جمعت حسين السيد مارسيلو، لاعب الأهلى السابق والإسماعيلى الحالي المعار من طلائع الجيش، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات فى بيراميدز، خلال الساعات الماضية، فى منزل اللاعب بالتجمع الخامس، وشهدت الاتفاق على انتقال الظهير الدولى لبيراميدز بداية من الموسم المقبل بعد الحصول على توقيعه، فى الوقت الذى تم منح اللاعب وعداً بإنهاء الصفقة مع إدارة طلائع الجيش. وتحاول إدارة بيراميدز تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب جيد ليتواجد مع محمد حمدى الظهير الأيسر فى ظل عدم الاقتناع بطارق طه الظهير الأخر.

المثير أن الصفقة لم تقف عند هذ الحد، حيث أكد المصدر أن عمرو بسيونى طلب من مارسيلو شراء فيلته الكائنة بالتجمع الخامس، وهو ما وافق عليه اللاعب لتصبح "صفقة مزدوجة" بانتقال اللاعب لبيراميدز من ناحية وبيع فيلا من ناحية أخرى.

من ناحية أخرى، تحدثت إدارة بيراميدز مع محمد فضل نجم الأهلى وعضو اتحاد الكرة السابق وعماد متعب نجم هجوم الأهلى السابق لخلافة الثنائى ممدوح عيد المدير التنفيذى وعمرو بسيونى مدير التعاقدات بعد إخفاقهما فى المهمة الموكلة إليهما رغم توفير ميزانية ضخمة لهما تتخطى الميزانية الموضوعة للأهلى والزمالك، وقاما بالتعاقد مع عدد من نجوم الكرة المصرية بمبالغ خيالية، وعلى رأسهم رمضان صبحى وأحمد فتحى والمحترف الأورجوانى رولان، بالإضافة للنجوم الموجودة داخل صفوف الفريق بالفعل ويحصلون على رواتب هى الأكبر فى الدورى المصري.

وجاء رفض فضل ومتعب للحفاظ على العلاقة الطيبة بالنادى الأهلي، خاصة أن بيراميدز دخل منذ تدشينه فى العديد من الخلافات مع إدارة الأهلي، فى الوقت الذى تحدثت إدارة بيراميدز مع نجوم آخرين لخلافة الثنائى ممدوح عيد وعمرو بسيوني، إلا أن معظمهم رفض قبول المسئولية.