شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يبدأ برباعية سموحة لاستكشاف الأهلي قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على مراجعة أشرطة الفيديو المباريات الماضية للنادي الأهلي، وأبرزها مباراة الأهلي وسموحة، والتي جمعت الفريقين أمس وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الأحمر وعرضها في محاضرة فيديو للاعبي المقاولون استعداداً للقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري العام.

وكان المقاولون العرب قد تلقى الهزيمة الأولى منذ بداية الدور الثاني أمام طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على استاد عثمان أحمد عثمان، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام.

وطالب عماد النحاس، لاعبو المقاولون بغلق صفحة الهزيمة للتركيز على المباراة التالية أمام الأهلي، خاصة مع ضيق الوقت بين المباراتين، مشددا على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي للابتعاد عن معركة البقاء الدائرة في مؤخرة الجدول.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 29 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 26 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى 8 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 11 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفا، واستقبلت شباكهم 33 هدفا أخرى.