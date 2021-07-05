شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ خطة تجهيز على لطفى لأصعب فترة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على تجهيز على لطفى حارس مرمى الفريق لخلافة زميله محمد الشناوى بتشكيلة المارد الأحمر، لاسيما مع اقتراب موعد مشاركة الشناوى فى أولمبياد طوكيو، ويعكف موسيمانى على تجهيز لطفى نفسياً عن طريق عقد جلسات مع الحارس لتجهيزه معنوياً للعودة للظهور فى تشكيل الأهلى بعد طول غياب، لاسيما أنه تألق فى آخر ظهور أمام الزمالك بالدورى فى مايو الماضى وتصدى لكرات خطيرة بجانب تصديه لركلة جزاء خلال المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

واستقر موسيمانى على الدفع بـ"على لطفى" فى المباريات المقبلة للأهلى، كلما سنحت الظروف لذلك، لتجهيز الحارس بدنياً لأصعب فترة فى الأهلى والتى سيغيب فيها لاعبو المنتخب الأولمبى عن المباريات المؤجلة للمارد الأحمر والتى تحسم لحد كبير موقفه فى الصراع مع الزمالك على قمة الدوري.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى.

وجاءت المباريات كالتالي: الأهلى والبنك الأهلى يوم 22 يوليو، الأهلى والإنتاج الحربى يوم 25 يوليو، والأهلى وأسوان يوم 29 يوليو.

وإذا تأهل المنتخب الأولمبى لربع النهائى الذى يقام يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائى يوم 3 أغسطس يخوض الأهلى لقاء وادى دجلة يوم 2 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى.

أما إذا تأهل المنتخب للنهائى أو لم يتأهل سيخوض وقتها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 6 أغسطس، وبالتالى يخوض المارد الأحمر لقاء سيراميكا يوم 5 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب الأولمبى للنهائى يوم 8 أغسطس فيلتقى الأهلى مع الإسماعيلى يوم 9 أغسطس بدون لاعبى المنتخب لصعوبة عودتهم ولحاقهم بالمباراة.

وقرر شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، انطلاق معسكر الفراعنة الأخير استعدادا للأولمبياد يوم 8 يوليو الجارى، ويبدأ اللاعبون الانضمام للمعسكر بداية من الخميس المقبل.

وأعلن شوقى غريب قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو، وضمت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبى وهم: محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحى - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.