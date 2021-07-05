شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. خناقة سرية بين أحمد الكاس وحسام حسن فى القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضاً فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس.
وروى أحمد الكاس، نجم الزمالك والمنتخب الأولمبي السابق، كواليس مشاجرته مع حسام حسن، لاعب الأهلى والزمالك الأسبق، خلال أحد لقاءات القمة، وقال الكاس فى تصريحات تليفزيونية سابقة: "كنت لاعبا في الزمالك، وحسام حسن كان لاعبا في الأهلي، وحدثت مشاجرة بيننا دون أن يشعر أي شخص في الملعب".
أضاف الكاس: "اتخانقنا في الملعب ومحدش حس بينا، كان ممكن أهيج جماهير الزمالك عليه وهو كان ممكن يهيج جماهير الأهلي عليا ولكن لم نفعل ذلك لإن عقليتنا الكبيرة ساعدت فى تهدئة الأمور".
استطرد الكاس حديثه: "حسام حسن قيمة وقامة كبيرة جدا، والخناقة بيننا كانت بسبب نرفزة الملعب ونعلم جيدا أننا أصحاب خارج الملعب لذلك لم يشعر بنا أحد، ولم نقوم بإثارة الجماهير".