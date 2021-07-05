شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. خناقة سرية بين أحمد الكاس وحسام حسن فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضاً فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس.

وروى أحمد الكاس، نجم الزمالك والمنتخب الأولمبي السابق، كواليس مشاجرته مع حسام حسن، لاعب الأهلى والزمالك الأسبق، خلال أحد لقاءات القمة، وقال الكاس فى تصريحات تليفزيونية سابقة: "كنت لاعبا في الزمالك، وحسام حسن كان لاعبا في الأهلي، وحدثت مشاجرة بيننا دون أن يشعر أي شخص في الملعب".