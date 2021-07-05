شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبدأ الاستعداد للأهلي الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق أسوان تدريباته الخميس المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب التعادل مع سيراميكا فى المباراة الماضية بالدوري بهدف لكل فريق، وفضل أحمد بيبو مدرب الفريق منح اللاعبين فترة راحة قبل استكمال التدريبات، خاصة أن مباراة الأهلي تقام يوم 29 يوليو الجاري.

وتتجه النية داخل مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، لمنح أحمد بيبو مدرب الفريق الفرصة خلال الفترة الحالية، لقيادة الفريق فنيا بعد إقالة علاء عبد العال، وذلك بعد الروح الإيجابية الكبيرة التي ظهر عليها اللاعبون خلال المباراة الأخيرة أمام سيراميكا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

جاء توافق المجلس على الإبقاء على بيبو نظرا إلى خبرته بالفريق ومعرفته القريبة بقدرات اللاعبين، وهو ما يؤهله لتحمل المسئولية في تلك المرحلة الحساسة لأسوان، حيث يتمسك تماسيح النيل بحلم البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

ويحتل أسوان المركز الـ 16 برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 وخسر أبناء الجنوب في 14 لقاء أخر، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً أخر.

وكان أسوان قد أقال علاء عبد العال من تدريب الفريق بعد خسارته برباعية مقابل هدف أمام وادي دجلة في المباراة قبل الماضية لأبناء الجنوب، وبذلك يكون عبد العال هو ثاني مدير فني يتم إقالته من تدريب أسوان بعدما سبق وأقالت إدارة النادي سامي الشيشيني مدرب الفريق السابق، بعد تراجع النتائج أيضاً.