شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: بن شرقى زملكاوى ولم نتفق على أى أرقام بشأن التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك، عن عقد جلسة مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الأول لكرة القدم من أجل الاتفاق على تجديد تعاقده دون التحدث فى أى أرقام .

وقال حسين لبيب، فى حوار حصرى على تليفزيون الخليج 365، إن كل الأرقام التى تثار على السوشيال ميديا أو الإعلام ليس لها أى أساس من الصحة، خاصة أنه يتم عقد جلسة أخرى فى حضور محامى الزمالك للاتفاق على الأمور المالية .

وأكد حسين لبيب أن بن شرقى لاعب زملكاوى مثله مثل الجماهير الزملكاوية .

ويسعى مسئولو الزمالك لإنهاء ملف تجديد عقد النجم المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض، ومنحوا المغربى مهلة خلال الفترة الحالية للرد حول رغبته فى تجديد عقده من عدمه.

وطلب أشرف بن شرقى مهلة للتفكير حينما تم فتح الملف معه فى الفترة الماضية ويتبقى فى عقد بن شرقى موسم وحيد مع الزمالك هو الموسم المقبل، لذا ترغب إدارة النادى فى حسم إمكانية تجديد عقده من عدمه، إلا أنه تم منح اللاعب مهلة لحسم قراره فى الفترة المقبلة.