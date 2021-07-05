رئيس الزمالك يتحدث عن.. التجديد لبنشرقي.. التواصل مع ساسي.. والصفقات المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إنه على علم بالتوقيت المناسبة للتجديد لأشرف بنشرقي لاعب الفريق، مضيفًا أن هناك تواصل بين محامي الزمالك ومحامي فرجاني ساسي مؤخرا.

وخلال حديثه لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال لبيب: "نعلم متى يكون التوقيت المناسب للحديث عن التجديد ومتى يكون الأمر بمثابة تشتيتًا لذهن اللاعبين".

وأضاف: "لم نرَ بنشرقي قبل فترة التوقف الدولي، عقدنا معه جلسة عقب العودة من التوقف الدولي، تحدثنا عن الخطوط العريضة في التعاقد سواء من ناحية الجزاءات، والمكافآت".

وتابع: "ذُكرت بعض الأرقام سواء مننا أو من اللاعب، لكن لم نتفق عليها، واتفقنا على الحصول على فرصة لمناقشة الأمر".

وأردف: "على جمهور الزمالك أن يطمئن أن أي لاعب يرغب في البقاء مع نادي الزمالك فلن نتوانَ عن المحافظة على تواجده معنا".

واستطرد: "نمتلك أقوى مجموعة من اللاعبين في جميع اللعبات، وهذا ليس مجهودنا بمفردنا بل مجهود مجالس سابقة ونحن نكمل عملهم".

وعن ملف فرجاني ساسي، أوضح لبيب: "سنحافظ على حقوق نادي الزمالك كاملة، أي حق من حقوق النادي نحن وراءه، وقت تسلمنا رئاسة النادي لم نتواصل مع فريق الكرة قبل مباراة الاسماعيلي، وأول لقاء بيننا كان في غرفة الملابس عقب مباراة الإسماعيلي في كأس مصر وشكرناهم على المجهود".

وواصل لبيب: "طلبت من كارتيرون الجلوس مع ساسي، ولم يمانع الأمر، لكن المدير الاداري أبلغنا أنه أنهى تدريبه ورحل عن مقر النادي، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يتواصل معي".

وأكمل: "تواصلت مع وكيله ومحاميه أكثر من مرة، وكانت الإجابة انه سيتم التواصل لاحقا، مؤخرًا تواصل محاميه مع محامي الزمالك وهناك خط مفتوح بينهما.. أطمئن جماهير الزمالك أننا لم نقصر في حق ساسي".

وعن الصفقات الجديدة للفريق، قال: "أي طلبات للمدير الفني سيتم تلبيتها، كارتيرون طلب التعاقد مع مهاجم، وبناء عليه فعلنا بند شراء الجزيري، يرغب أيضًا في التعاقد مع مركزي 6،8 وجناح أيمن".