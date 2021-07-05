"الأحكام ليست نهائية".. لبيب يكشف أخر تطورات ملف العقوبات على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أن إجمالي العقوبات الموقعة على فريق القلعة البيضاء، وصل إلى 17.5 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأحكام ليست نهائية.

وقال لبيب في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس 1": "لدينا مجموعة من القضايا ما بين جهات ولاعبين وعددها ١٦ قضية، وعمرو أدهم وحسين السيد ونصر عزام يتابعون جميع القضايا وبدأنا الاتصال بجميع الجهات".

وأضاف: "إجمالي العقوبات وصل ١٧.٥ مليون دولار، ولكن هذه الاحكام ليست نهائية ونحن في مرحلة تفاوض".

وعن باتشيكو مدرب الزمالك السابق، قال رئيس الزمالك: "فوجئنا أنه كان هناك اتفاق بأن النادي ملتزم بدفع ٤٥٠ ألف دولار، ونحن نعمل على إكمال جميع أعمال المجالس السابقة، والغرامة أصبحت ١.٨ مليون دولار أو يورو بعدما رفع باتشيكو شكوى على النادي، ولكننا نتعامل مع كل ملف في وقته ونتعامل مع كل ملف بحرفة كويسة".

وأكمل لبيب: "قرار عدم لعب مباريات الدوري لحين لعب الأهلي لمؤجلاته، جاء بالاتفاق مع الجهاز الفني".

وعن قضية كهربا: "ننتظر قرار المحكمة النهائي بشأن قضية محمود كهربا وحضر هذا الاجتماع ٢ محاميين أجنبي ومصري واتحكم لنا بمبلغ مادي ومن الممكن أن يزيد هذا المبلغ".

واختتم لبيب تصريحاته: "نحن أقل القامات الموجودة في نادي الزمالك وهناك قامات كثيرة تحب نادي الزمالك وتريد مساعدة النادي بأي شكل ممكن، ولم أرى جمهور يعشق ناديه مثل جمهور نادي الزمالك".