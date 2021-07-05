لبيب: مجاهد لم يتأخر عن أي طلب للزمالك.. و"احنا بتوع أفعال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري، لم يتأخر على الفريق، مشيراً إلى أن باتريس كارتيرون مدرب الفريق، لم يمانع "ضغط المباريات".

وقال لبيب في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس 1": "أحمد مجاهد لم يتأخر بالنسبة لنادي الزمالك وهذه حقيقة يجب أن أقولها".

وأضاف: "عندما سُئل كارتيرون عن ضغط المباريات، هو من طلب استكمال اللعب وهو يرى الأمور من الناحية الفنية".

وتابع لبيب: "العلاقة مع اتحاد الكرة جيدة وممتازة ونتفاهم معهم، واللي هيدوس على طرف نادي الزمالك، نحن موجودين وسنتعامل بشكل منمق لكي يحصل النادي على حقوقه".

واختتم رئيس الزمالك: "احنا مش بتوع كلام.. احنا بتوع افعال".