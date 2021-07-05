لبيب: حملة دعم النادي "نجحت".. و3 خطط لتوفير موارد مالية للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضح حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، الحلول التي اتبعتها اللجنة للخروج من الأزمة المالية التي كان يعاني منها النادي الأبيض.

وخلال حديثه لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال لبيب: "جمهور الزمالك عاطفي، وبإمكانه تقييم الوضع، الجماهير لا تلتف حول حسين لبيب، الجماهير تلتف حول مصلحة النادي فقط".

وأضاف: "ذاكرنا ملفات الزمالك جيدا، وحتى الآن أري أن الأمور تسير في الاتجاه السليم".

وتابع: "تعاملنا مع ملفات الزمالك كتحديات وليس كأزمات، بداية من الملف المالي، فكرنا في بعض الأفكار مثل "ادعم النادي" -مع احترامنا لمن أيد القرار وممن رفضه- ورأينا أن الفترة الماضية التي شهدت غياب الجماهير عن الملاعب أثرت على الأزمة المالية للنادي".. ومن يرغب في دعم ناديه أهلا به".

وواصل: "الجميع يرغب في مساعدة النادي، نتفانى في خدمة نادينا لوضعه في المكانة التي تليقه به.. الزمالك رقم ١ بالنسبة لي في كل شيء".

وأكمل: "فكرة (ادعم النادي) نجحت، والقصد من النجاح هنا ليس على المستوى المادي بقدر ما لقيناه من دعم الجماهير التي ساهمت في دعم النادي".

واردف: "بالنسبة لفرع النادي بمدينة ٦ أكتوبر، المجلس السابق تحت رئاسة مرتضى منصور قام بدفع مبلغ الأرض كاملة، لم ندفع اي مبلغ في تلك الأرض، لكن كان لابد الشرع في البناء بحسب لوائح وزارة الإسكان، وبدأنا في اتخاذ خطوات ادارية لتنفيذ المشروع".

وأتم: "أيضًا بدأنا في اتخاذ خطوات جيدة نحو مشروع شركة الكرة، وهو وفرع النادي بـ6 أكتوبر ضمن الخطط بعيدة المدى، كما أن هناك خطة أخرى لتوفير موارد مالية للنادي عن طريق القناة وسنجتمع مع المسئولين خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إيجاد حلول".