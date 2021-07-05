فرج عامر: عروض الأهلي والزمالك لضم حسام حسن "غير جدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الزمالك والأهلي تواصلا معه خلال الفترة الماضية بشأن ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري المعار حاليا إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" عبر محطة راديو 9090، قال عامر: "الزمالك تواصل معي في الأيام القليلة الماضية من أجل ضم حسام حسن، كذلك الأمر بالنسبة للأهلي، وكانت هناك مفاوضات سابقة مع اللاعب".

وأضاف: "حدث تواصل من الزمالك مع اللاعب في ليبيا، لكن لم يصلنا عرض جدي حتى الآن من كلا الناديين".

وتابع: "من المفترض أن تنتهي إعارة اللاعب بنهاية شهر يوليو ثم سيعود إلى سموحة".

وانتقل حسن إلى صفوف أهلي طرابلس في شهر أبريل الماضي، على أن يعود إلى سموحة مجددا بنهاية شهر يوليو الجاري.