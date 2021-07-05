الميركاتو الصيفي 2021 | مورينيو يتواصل مع “منبوذ” ريال مدريد لضمه إلى روما

يرغب مدرب نادي روما الإيطالي ، جوزيه مورينيو، في ضم الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني مارسيلو، خلال الميركاتو الصيفي 2021، من أجل تدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد.

ويبحث مورينيو عن بديل جيد قادر على تعويض الدولي الإيطالي، ليوناردو سبينازولا، بعد تعرضه للإصابة في وتر أكيليس خلال مشاركته مع منتخب بلاده ايطاليا أمام بلجيكا في دور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2020.

وفقًا لعدة تقارير صحفية عديدة، فإن غياب سبينازولا قد يصل إلى 5 أو 6 أشهر، وبالتالي، يحتاج روما إلى ظهير أيسر جديد في الميركاتو الصيفي ليبدأ الموسم مع مورينيو.

وبحسب شبكة “Transfer Markt” والصحفي، نيكولو شيرا، هناك اتصال قد حدث بين مورينيو وظهير أيسر نادي ريال مدريد، مارسيلو، لإبلاغه باهتمامه الشديد بضمه في الساعات الماضية ومحاولة إقناعه بالانتقال إلى روما.

في الوقت نفسه فإن مارسيلو احد المنبوذين داخل سانتياجو بيرنابيو، خيب لا يمتلك فرصة فعلية للمشاركة مع ريال مدريد، فيرلاند ميندي يقدم أداءً مميزًا، وهناك نية لتصعيد الشاب ميجيل جيتيريز.

وبحسب الشبكة، فإن الصفقة لن تكون سهلة لأن هناك رغبة من طرف مارسيلو وريال مدريد للاستمرار حتى نهاية عقده في يونيو 2022.

والجدير بالذكر، أن ريال مدريد في حاجة إلى تخفيض رواتب اللاعبين وجني بعض الأموال من أجل تمويل الصفقة الحلم بالنسبة لإدارة فلورنتينو بيريز هذا الصيف، كيليان مبابي، مما يشجعهم على قبول رحيل مارسيلو في حال وجود عرض جاد من أي نادٍ مهتم به.