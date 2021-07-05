صفقات الاهلي | سموحة يطلب ناصر ماهر واللاعب يرفض

طلب رئيس نادي سموحة فرج عامر، الحصول على خدمات صانع ألعاب الاهلي ناصر ماهر، خلال الميركاتو الصيفي 2021، على سبيل الإعارة مرة أخرى.

وقضى ناصر ماهر الموسم الماضي مع سموحة، بعد خروجه على سبيل الإعارة في صيف 2019، وقدم موسما رائعا مع الموج الأزرق مما عجل بعودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء.

وخرج ناصر ماهر من حسابات المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني، الموسم الجاري وابتعد عن المشاركة في المباريات إلى حد الخروج من القائمة وعدم التواجد على دكة البدلاء، في ظل الدفع بمحمد مجدي أفشه أساسيًا في جميع اللقاءات.

من جهته تواصل فرج عامر مع رئيس الاهلي محمود الخطيب، للحصول على خدمات اللاعب خاصة وأنه تربطهما علاقة طيبة، بعدما علم برغبة ناصر ماهر في الرحيل عن النادي، بسبب عدم مشاركته وخلافه مع موسيماني.

وأبلغ ناصر ماهر وكيله أحمد يحيى، رفضه الانتقال إلى سموحة مرة أخرى، بعد أن وصله عرض مُغري من نادي بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، كما أنه يفضل النادي السماوي بسبب الراتب المادي والمشاركة إفريقيا مع الفريق.