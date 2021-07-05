صفقات تشيلسي | توخيل يستهدف خطف هدف ارسنال الدفاعي

كشف تقرير صحفي، أن مدرب نادي تشيلسي توماس توخيل انضم إلى قائمة المهتمين بخدمات المدافع الإنجليزي، بن وايت، لاعب نادي برايتون، الرجل صاحب الطلب الأكبر في الميركاتو الصيفي 2021.

اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً هو أحد أعضاء قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في بطولة يورو 2020، على الرغم من أنه لم يكن من ضمن الاختيارات الأولى لمدرب الأسود الثلاثة، جاريث ساوثجيت، لكنه انضم إلى القائمة بعد خروج الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد من القائمة النهائية بسبب الإصابة.

وقدم بن وايت مستويات عالية رفقة نادية برايتون الموسم الماضي، حتى لفت أنظار معظم الأندية الإنجليزية حوله، إذ أكدت تقارير صحفية أن نادي آرسنال كان قريب من التعاقد معه، بعد أن رفض ناديه بالفعل عرضًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني مقدم من المدفعجية.

ويحرص أيضًا نادي أرسنال في الحصول على لاعب برايتون الإنجليزي، لكنه واجه منافسة شرسة من ناديي إيفرتون ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

وفقًا لما ذكره الصحفي دنكان كاسلز، فإن تشيلسي قد عقد اتصالات باللاعب الدولي الإنجليزي، وقرر الدخول في المنافسة مع آرسنال خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وقال الصحفي كاسلز عبر بودكاست ترانسفير ويندو: “بعد المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعب الإنجليزي، أتفهم الآن أن مدرب تشيلسي توخيل أبلغ مدافع برايتون، باهتمامه بالتعاقد معه وأعتقد أن هذه منافسة كبيرة لآرسنال”.

وتابع: ” أن توخيل سيغري اللاعب بالمشاركة بدوري أبطال أوروبا، وكذلك الإقامة في لندن، ولكن يجب أن يكون البلوز منافسًا شرسًا على لقب الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد”.