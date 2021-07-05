صفقات ميلان | صانع ألعاب ريال مدريد قريب من سان سيرو

يسعى نادي ميلان الايطالي من الاستفادة بالعلاقات الجيدة مع نادي ريال مدريد، وذلك بطلب التعاقد مع صانع ألعاب الفريق ايسكو، خلال الميركاتو الصيفي 2021، من أجل تدعيم صفوفه للموسم الجديد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها ميلان نحو اللاعب الإسباني، حيث حاول من قبل استقطاب إيسكو في عام 2014 ومرة أخرى في 2018.

ولكن قد تكون هذه المرة هي الأنسب بسبب تغير الظروف عن المرات السابقة، بسبب العلاقة الجيدة التي يتمتع بها الفريقين في الفترة الأخيرة.

علاوة على ذلك، وحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، قد يكون المقابل المادي للظفر بخدماته إيسكو هذة المرة ضئيلًا بسبب خروج اللاعب من حسابات مدرب الفريق الملكي كارلو أنشيلوتي.

وقالت التقارير انه من الممكن أن ينهي ميلان الصفقة خلال الميركاتو الصيفي 2021 بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو، وهذا المبلغ يعد مناسباً جدًا للروسونيري من أجل الحصول على خدمات ايسكو.

يمتلك ايسكو صاحب الـ29 عامًا، عقدًا رفقة ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022، لهذا من الممكن أن يحاول النادي الملكي الاستفادة ماليًا من اللاعب خوفًا من رحيله مجانًا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة أيضًا أن صفقة براهيم دياز قد تلعب دورًا كبيًرا في حسم انتقال إيسكو إلى ميلان.

ووفقًا للتقارير صحفية سابقة، فإن ميلان يرى أن إيسكو هو البديل المناسب للتركي هاكان، والذي رحل عن الفريق فى الميركاتو الصيفى 2021، من أجل الإنضمام إلى إنتر ميلان.

والجدير بالذكر أن، ميلان يسعى لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي 2021، نظرًا لعودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.