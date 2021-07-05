صفقات الزمالك | كارتيرون يقدم ملف التعاقدات للإدارة خلال أسبوع

طلبت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، تحديد الأسماء التي يرغب في التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي 2021، للتحضير للموسم الجديد.

وكان كارتيرون قد استقر على دراسة ومشاهدة الأسماء المطروحة عقب مواجهة غزل المحلة بالدوري المصري، والتي كان مُقرر لها مساء اليوم الإثنين وتم تأجيلها إلى يوم 3 أغسطس المُقبل.

ويرغب المدرب الفرنسي، في تدعيم صفوف الزمالك في 5 مراكز وهم مدافع وظهير أيمن ولاعب وسط وصانع ألعاب ومهاجم، وتم طرح العديد من اللاعبين على طاولة كارتيرون لاختيار الأفضل.

ويحسم كارتيرون اختياراته خلال الأسبوع الجاري، وتقديم ملف التعاقدات للجنة الزمالك بالأسماء التي يرغب بضمها ومناقشتها خلال الأسبوع الجاري، لبدء الميركاتو الصيفي.

ومنح مدرب الزمالك لاعبو الفريق راحة من التدريبات لمدة 11 يومًا ابتداء من اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الحالي على ملعب النادي استعدادًا للقاء غزل المحلة.

ويحاول كارتيرون استغلال الـ11 يومًا لتحديد أولوياته في اللاعبين ومناقشتها مع لجنة الزمالك، وبدء التفاوض مع اللاعبين، لمنع تشتيته والتركيز على المباريات المُتبقية في بطولة الدوري المصري وكأس مصر.