ليفربول يتطلع لتوقيع عقد طويل المدى مع محمد صلاح

يستعد مسئولو نادي ليفربول لإجراء محادثات مع جناح الفريق ومنتخب مصر، محمد صلاح ومستشاريه، تهميدًا لتوقيع عقد طويل المدى مع الدولي المصري، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد مو صلاح الحالي مع ليفربول في صيف عام 2023، ولم يتخذ صاحب الـ29 عامًا قرارًا بشأن ما إذا كان سيوقع للريدز، يكون آخر عقد كبير في مسيرته مع الريدز.

وكانت هناك تكهنات حول مستقبل صلاح في الأشهر الأخيرة، بعد أن أجرى مقابلتين مع صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرًا، عبر فيهما عن إعجابه بريال مدريد والدوري الإسباني.

كما ارتبط صلاح ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، حيث يحرص ليفربول على ضمان عدم فقدان أهم لاعبيه على طريقة لاعب الوسط جيني فينالدوم الذي رحل مجانا إلى العملاق الباريسي، حسبما ورد بمقال الصحفي كيفن بالمر على موقع Sunday World.

ورغم رفض مالاك نادي ليفربول فكرة تقديم عقود طويلة الأجل للاعبين فوق سن الثلاثين، سيتعين عليهم استثناء خاص بالإبقاء على صلاح لمدة أربع سنوات مُقبلة، ومع ذلك لا يوجد ضمان بأنه يريد إنهاء مسيرته في الأنفيلد.

ويأمل مُلاك ليفربول أن يتمكنوا من تأمين مستقبل صلاح بعد عقده الحاليفي ظل وجود تكهنات بأنه يتطلع إلى الرحيل عن الريدز، كما أنهم مترددون في كسر هيكل الأجور الحالي للنادي.

ويتصدر صلاح وتياجو ألكانتارا قائمة أجور ليفربول بحصوله على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مع اتخاذ قرارات بشأن مستقبل العديد من أسماء النجوم مثل جوردان هندرسون (31) وفيرجيل فان ديك (29) وساديو ماني (29) و روبرتو فيرمينو (29) جميعهم في مؤخرة مسيرتهم المهنية.

وخضعت علاقة صلاح مع ليفربول للتدقيق بعد أن أعلن زميله بمنتخب مصر السابق والمُحلل بقنوات بي إن سبورت محمد أبو تريكة في مقابلة تلفزيونية أن صديقه المقرب لديه “عدد من المشاكل مع النادي”.