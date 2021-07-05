صفقات ريال مدريد | انشيلوتي يحسم موقفه من ضم بديل فاران

اتخذ مدرب نادي ريال مدريد كارلو انشيلوتي، قرارًا نهائيًا بعدم ضم بديل للمدافع الفرنسي رافاييل فاران، خلال الميركاتو الصيفي 2021، حال رحيله عن صفوف الميرنجي، كما تؤكد التقارير الصحفية.

ويتفاوض نادي مانشستر يونايتد في الوقت الحالي مع مسؤولي نادي ريال مدريد من أجل التعاقد مع المدافع رافاييل فاران في الميركاتو الصيفي 2021 ، بعدما أبلغ الدولي الفرنسي مسؤولي الميرنجي برغبته في خوض تجربة جديدة.

ووفقًا للتقارير الصحيفة فإن نادي نادي ريال مدريد قد وضع المدافع الفرنسي جولي كوندي لاعب نادي إشبيلية على رأس قائمة المرشحين لتعويض رحيل فاران، لكن مبالغة النادي الإسباني في طلباته المادية التي وصلت إلى 80 مليون دفعت نادي ريال مدريد للإنسحاب من الصفقة.

البديل الثاني كان المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا، والذي يرفض ناديه ليستر سيتي، التفاوض في فكرة رحيله في الميركاتو الصيفي 2021، خاصة بعد وصوله للنادي الإنجليزي منذ موسم واحد فقط.

وبسبب عدم تفريط الأندية في احد عناصرها الأساسية، بجانب الحالة الاقتصادية التي يعيشها ريال مدريد، فإن إدارة النادي الملكي قررت إعطاء الفرصة للمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في تشكيل الفريق الأساسي بجانب الوافد الجديد ديفيد ألابا لتعويض فاران حال رحيله.

ويرى النادي الملكي أن ميليتاو يستحق فرصة للمشاركة مع الفريق أساسيًا بعد المردود الذي قدمه رفقة الميرنجي في أصعب فترات مرت علي الفريق في الموسم الماضي عند إصابة راموس وفاران معا.