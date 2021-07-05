نجم اسبانيا خارج مباراة ايطاليا في نصف نهائي يورو 2020

أكدت تقارير صحفية، أن فرص مشاركة جناح نادي باريس سان جيرمان، بابلو سارابيا، رفقة منتخب بلاده إسبانيا أمام منتخب إيطاليا، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2020” قلَّت بشكل كبير، بعد إصابته في المباراة الماضية.

تعرض بابلو سارابيا للإصابة في مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام منتخب سويسرا في ربع نهائي البطولة، مما استدعى لويس إنريكي لاستبداله بين شوطي المباراة ولم يستطع استكمالها حتى النهاية.

وخضع باوبلو سارابيا لأشعة رنين مغناطيسي، بعد إصابته في مباراة منتخب بلاده إسبانيا الأخيرة، حيث وضح تأثر المهاجم الإسباني بتمزق بالعضلة اليمنى.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب في الساعات الماضية، أنه لن يستطع اللحاق بمباراة إيطاليا، وذلك بعد التأكد من عدم مشاركته في أي من الحصص التدريبية رفقة زملائه.

وأوضحت التقارير، أن إنريكي مازال يفاضل بين فيران توريس، وداني أولمو كي يحل أحدهما محل سارابيا في تشكيل المنتخب الإسباني، في المباراة المقبلة ضد ايطاليا، حيث لم يستقر المدرب الإسباني، بعد على اسم معين حتى الآن.

وضرب منتخب إيطاليا موعداً مع إسبانيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وتأهل منتخب إيطاليا إلى نصف نهائي بطولة “يورو 2020″، بعد الفوز علي بلجيكا 2-1 في دور الـ 8.

فيما صعد منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي “يورو 2020″، بعد الفوز علي سويسرا 3-1 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.