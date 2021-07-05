صفقات الاهلي | موسيماني يطلب عودة أحمد عبدالقادر بنهاية الموسم

استقر المدير الفني لفريق الاهلي بيتسو موسيماني، على عودة صانع ألعاب الفريق والمُعار لسموحة أحمد عبدالقادر رضوان، إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وخرج أحمد عبد القادر إلى سموحة في الصيف الماضي على سبيل الإعارة، لمدة موسمين، مع وجود بند يسمح بأحقية الاهلي بقطع الإعارة بعد نهاية الموسم الأول.

وأبدى موسيماني إعجابه بأداء ومستوى اللاعب خلال مباراة الأمس الأحد، والتي فاز فيها الاهلي على سموحة برباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

وعقد المدرب الجنوب إفريقي جلسة سريعة مع عبدالقادر عقب نهاية المؤتمر الصحفي للمباراة، أكد فيها رغبته في عودة اللاعب للأهلي، بعدما ظهر بشكل ملفت ورائع على مدار الموسم، رغم عدم انضمامه للمنتخب الأولمبي.

من جانب أكد رئيس نادي سموحة فرج عامر، أن موسيماني وجه التحية إلى أحمد عبد القادر قبل المباراة وذهب لغرفة ملابس سموحة، بعد المباراة وتبادل معة الحديث، وشدد على رغبتة في عودتة للأهلي في نهاية الموسم، لاعجابه الشديد بطريقة لعبه.

ويعاني موسيماني في مركز صانع الألعاب في ظل عدم وجود بديل لمحمد مجدي أفشه، وعدم اقتناعه بأداء ناصر ماهر الذي خرج من حساباته مؤخرًا، وابتعد عن المشاركة في المباريات.