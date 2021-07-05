صفقات النصر | إعارة 4 لاعبين وتأجيل مصير 5 بعد معسكر النمسا

حسمت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، مصير العديد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي 2021، سواء بالخروج على سبيل الإعارة أو الانتظار لبعد معسكر الفريق بالنمسا.

وحددت إدارة نادي النصر مبلغ عشرة ملايين ريال، مقابل بيع عقد المهاجم فراس البريكان لمن يرغب في خدماته، فيما لا تمانع من إعارته لموسم واحد، مقابل دفع مبلغ مالي مجز في ظل رغبة عدد من الأندية في التعاقد معه، على رأسهم الفتح الذي تقدم بعرض رسمي.

كما وافقت إدارة النصر على إعارة الحارس نواف العقيدي، بعد أن تلقت طلبًا من إدارة الفيحاء للحصول على خدماته، معارًا لمدة موسم، ويتبقى فقط موافقة الحارس.

ورفضت إدارة العالمي إعارة وليد العنزي الحارس الآخر إلى أي نادٍ، وذلك لحاجة الفريق إلى خدماته في الفترة المقبلة، بعد أن انتهت إعارته لفريق النجوم الشهر الماضي.

واتفقت إدارة نادي النصر على إعارة لاعب الوسط باسل السيالي، إلى فريق الطائي إلى نهاية الموسم نظير 200 ألف ريال، كما أجرت مخالصة نهائية مع المهاجم متعب الحماد.

وطالب المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، بإعارة المدافع عبدالله الشنقيطي الذي استبعده من قائمة الفريق المغادرة إلى بلغاريا لإجراء المعسكر التحضيري هناك تأهبا للموسم الجديد.

كما طلب مينيزيس ضم خماسي الفريق عبد الفتاح آدم ومنصور الشمري وحمد آل منصور وسعود زيدان وعبد الكريم المزيعل، لمعسكر النصر لمنحهم فرصةً وتحديد بقائهم من عدمه في الموسم الجديد، الذي ينطلق في أغسطس المقبل.