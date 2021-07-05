صفقات الهلال | جارديم يرفض القرني وتأجيل ملف الحراس لـ10 أيام

استقر المدير الفني لفريق الهلال السعودي ليوناردو جارديم، على تأجيل ملف التعاقد مع حارس مرمى، خلال الميركاتو الصيفي 2021، حتى مرور عشرة أيام من المعسكر الخارجي الإعدادي للموسم الجديد.

ويمتلك نادي الهلال السعودي في مركز حراسة المرمى كل من، عبد الله المعيوف، حبيب الوطيان، عبدالله الجدعاني، عبدالله البيشي، ونواف الغامدي.

وفضل المدرب البرتغالي الوقوف على مستوى الحراس ميدانيًا خلال معسكر الهلال بالنمسا، وعدم الاكتفاء بالتقارير الفنية أو المباريات المسجلة التي شاهدها سابقا، حسبما ورد بصحيفة الاقتصادية السعودية.

وترك جارديم خيار الحارس البديل بيد إدارة النادي بحسب المتاح ولم يشترط حارسًا أجنبيًا أو سعوديًا، وفي حال كان الخيار التعاقد مع حارس أجنبي سيكون بديلًا للإيطالي سبستيان جوفينكو.

وكان الحارس فواز القرني تم عرضه على الإدارة الهلالية، إلا أنها لا تفضل الدخول في مزايدات مالية، ولا سيما أن الشباب يرغب في التعاقد مع القرني، بينما تم عرضه على النصر أيضًا.