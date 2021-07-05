مينيزيس يكشف سبب قلة المدرب البرازيلي في أوروبا

أكد المدير الفني لفريق النصر السعودي مانو مينيزيس، أن الموهبة البرازيلية لم تعد موجودة اليوم، موضحًا سبب قلة تواجد المدربين البرازيليين في أوروبا.

وقال مينيزيس في مقابلة أجراها مع EL PAÍS: “هناك فرق بين إنتاج المواهب وتدريب المواهب، البرازيل تواصل إنتاج الكثير من المواهب لكننا لم نعد بنسخ ما يتم في أوروبا، لذلك لم يعد لدينا اليوم اللاعب البرازيلي النموذجي الموهوب تقنيًا”.

وتابع حديثه: “قلة المدربين البرازيليين في أوروبا سببها هو أن كرة القدم تغيرت كثيرًا في السنوات الأخيرة ويمكن تلخيصها في مسألة المساحات، قبل أن تُلعب على ارتفاع 60 مترًا واليوم عند 25 مترًا، وقد تسبب هذا في صعوبات، بناءً على المواهب الفردية وليس على المستوى الفردي”.

وأكمل المدرب البرازيلي: ‏”الفارق بين أمريكا وأوروبا في إزدياد، من الناحية الاقتصادية ومن ناحية أخرى، هناك المزيد من القوة لتوظيف الأفضل وتنظيم منافسات أكثر إثارة للإهتمام”.

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وبسؤاله ظهر نيمار معك في المنتخب الوطني، كيف كان حاله وكيف تراه اليوم ؟ رد قائلًا: “لقد كان صبيا واليوم هو رجل محترف حقق إنجازات عظيمة، لقد مر بمشاكل لأن الشهرة والنجاح لهما تلك العواقب أراه أكثر نضجًا بعد تعرضه لإنتقادات والإصابات.

‏وعن أسلوب تيتي مدرب المنتخب البرازيلي، أجاب: “في الرياضة لا أحد يحب الدفاع، ما يهمني هو تنظيم الفرق بشكل جيد وهذا يعني أن تكون مستعدًا للحظتين الأساسيتين، في كرة القدم عندما تكون لديك الكرة وعندما لا تحصل عليها إذا دافعت أكثر، فذلك لأنني لا أستطيع أن أمتلك الكثير من الوقت على الكرة كما أريد”.

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واختتم حديثه: “اللعب بدون جماهير هو أمر محبط ، الجماهير جزء مهم جداً من اللعبة إنهم يعطون العاطفة والتوتر، أشياء لا وجود لها في الملعب الفارغ “.