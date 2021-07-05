شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد إصابة أحمد الشناوى بقطع فى الرباط الصليبى.. والأشعة تحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، تعرض أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، على خلفية إصابته فى مواجهة إنبى التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وتحوم الشكوك حول تعرض أحمد الشناوى لجزع فى الرباط الداخلى للركبة، نظرًا لكون اللاعب كان يرتدى حذاء مصنوعا من مادة "الألمونيا" ما أدى لتثبيت قدمه فى أرض الملعب خلال قيامه بالحركة الأمر الذى أدى لإصابته.

ومن المنتظر أن يخضع أحمد الشناوى لإجراء أشعة اليوم، الاثنين، لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها، ومن ثم تحديد البرنامج الذى سيخضع له فى المرحلة المقبلة.

وخرج الشناوى مصابا فى الشوط الأول من مباراة انبى بملعب الدفاع الجوى بعد التحام قوى فى إحدى الكرات حاول معها التحامل على نفسه لكنه غادر مصابا ليشارك بدلا منه الحارس شريف إكرامي.

وافتتح التسجيل لإنبى محمد شريف حتحوت فى الدقيقة 31 قبل أن يتعادل لبيراميدز دودو الجباس فى الدقيقة 38.

بهذه النتيجة احتل بيراميدز المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 8 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29 ولايزال لديه أربع مباريات مؤجلة.

بينما صعد إنبى إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 28 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.