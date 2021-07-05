شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يعلق على صحة توقيع عمرو جمال "الملتزم" للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، كواليس الجلسة التى جمعته بعمرو جمال مهاجم فريقه المعار من الأهلى بعد أنباء توقيعه للزمالك، وقال بسيونى فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عمرو جمال تنتهى إعارته مع الطلائع بنهاية الموسم الجارى، للأسف سأفقد لاعباً مهماً فى خط هجوم فريقى".

وأضاف عبد الحميد بسيونى، "الطلائع قدم أسوأ مباراة له أمام البنك الأهلى وخسرنا بهدفين من ركلتى جزاء وكنت غاضباً للغاية من اللاعبين وهو مالاحظه عمرو جمال وتحدث معى ووعدنى بالقتال مع الطلائع حتى آخر ثانية فى عقده مهما كانت المغريات التى يتعرض لها بعد تألقه هذا الموسم ".

وتابع بسيونى، "عمرو جمال لاعب ملتزم تحب تدربه وتحب يكون فى فريقك، يلعب باحترام وإخلاص ولا يثير أى مشاكل، يمتثل للتعليمات باحترافية شديدة حتى لو اخرجته من الملعب فى عز تألقه لا يعترض، أعتقد أنه سيكون فى فريق كبير بالموسم الجديد وهو يستحق ذلك، والكلام عن توقيعه للزمالك أو عودته للأهلى منطقى لتألقه بشدة هذا الموسم".

وأضاف بسيونى، "سوف أخسر خط هجوم الطلائع كله فى الموسم الجديد بنهاية إعارة عمرو جمال من الاهلى ونهاية إعارة عمرو مرعى وناصر منسى من بيراميدز وإسلام محارب للجونة".

وتابع، "منحت لاعبى الطلائع راحة أسبوع من المباريات ثم سنخوض ستة مباريات ودية من أجل الاستعداد لبيراميدز لاقتحام المربع الذهبى".