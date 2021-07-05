شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الإنتاج ينهيان إجراءات التوقيع لسيراميكا قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى غنام محمد وعبد الرحمن شيكا، لاعبا الإنتاج الحربى، إجراءات التوقيع لفريق سيراميكا بداية من الموسم الجديد، وتواصل مسئولو سيراميكا مع وكيل أعمال اللاعبين لوضع الخطوط العريضة للصفقة على أن يتم الإعلان بشكل رسمى عقب انتهاء آمال الإنتاج الحربى فى البقاء بالدورى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

وتعادل الإنتاج الحربى مع الجونة بهدف لكل فريق فى الظهور الأخير بمسابقة الدورى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى، بينما يستعد الانتاج حالياً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل فى التاسعة مساءً باستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.

ويعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات فريق بيراميدز تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته الخميس المقبل ضمن خطة التمسك بالأمل الأخير للبقاء بين الكبار فى الدورى الممتاز وتوديع شبح الهبوط.