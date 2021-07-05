شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: سفيان رحيمي يبتعد وارتفاع أسهم لاعب أفريقي لتدعيم الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى تراجع أسهم المغربى سفيان رحيمى، جناح الرجاء المغربى، فى ملف انضمامه للأهلى بعد فشل اللاعب فى إقناع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بقدراته، بعدما شاهده عن قرب فى مواجهتى بيراميدز فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المصدر أن هناك جناحا أفريقيا ارتفعت أسهمه بقوة بعد أن نال إعجاب أعضاء الجهاز الفنى ولجنة التخطيط، ولكن تفرض الإدارة الحمراء سرية تامة على اسمه خوفاً من دخول أندية أخرى للمغالاة على الإدارة الحمراء فى الصفقة، فى الوقت الذى مازال الأوروجويانى سيرينو لاعب صن داونز خياراً متوفراً حال فشل التعاقد مع الجناح الأفريقي، الذى مازال يعد الصفقة المطلوبة رقم 1 داخل القلعة الحمراء.

وتوج سفيان رحيمى بلقب أفضل لاعب فى بطولة أفريقيا للمحليين كما شارك مع منتخب المغرب فى مباراة واحدة أمام موريتانيا بالتصفيات الافريقية، ويعد رحيمى من أبرز المواهب الصاعدة فى سماء الكرة العربية بعدما شارك مع الرجاء المغربى فى 26 مباراة وسجل عشرة أهداف وصنع ثمانية أخرى.

وتضع لجنة التخطيط بالأهلى شرطا أن يكون اللاعب المرشح لتدعيم صفوف الأهلى صاحب شخصية مختلفة ويمكنه اللعب تحت ضغوط عالية، ويكون له دور مؤثر فى المباريات الكبيرة، بدلا من أن يتراجع مستواه فى مثل هذه المباريات، ويتمهل مسئولو الأهلى فى اختيار اللاعب الأجنبى خلال الفترة القادمة، وعدم الاكتفاء بتألق اللاعب لفترة أو فى بعض المباريات واختفائه فى مباريات أخرى، لعدم تكرار ما حدث مع الكونغولى والتر بواليا، الذى تألق مع الجونة ولكن بعد الانضمام للأهلى لم يكن له أى دور مع الفريق الأحمر.