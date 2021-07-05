شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى لتجهيز جونيور أجايى فى الأهلى بسبب أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على وضع برنامج بدنى لتجهيز جونيور أجايى للمرحلة المقبلة قبل العودة للتشكيلة الأساسية للمارد الأحمر لاسيما مع غياب 6 لاعبين عن الأهلى بسبب مشاركتهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو الشهر الجارى، وهم محمد الشناوى وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الأهلى لمباراته القادمة ضد المقاولون العرب الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق فريق الأهلى فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصري.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات، على معلول، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة جمعهم من 21 مباراة، ويصعد للمركز الثانى فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، ويبقى فى المركز الرابع.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى.

وجاءت المباريات كالتالي: الأهلى والبنك الأهلى يوم 22 يوليو، الأهلى والإنتاج الحربى يوم 25 يوليو، والأهلى وأسوان يوم 29 يوليو.

وإذا تأهل المنتخب الأولمبي لربع النهائى الذى يقام يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائى يوم 3 أغسطس يخوض الأهلى لقاء وادى دجلة يوم 2 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى.

أما إذا تأهل المنتخب للنهائى أو لم يتأهل سيخوض وقتها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 6 أغسطس، وبالتالى يخوض المارد الأحمر لقاء سيراميكا يوم 5 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب الأولمبى للنهائى يوم 8 أغسطس فيلتقى الأهلى مع الإسماعيلى يوم 9 أغسطس بدون لاعبى المنتخب لصعوبة عودتهم ولحاقهم بالمباراة.