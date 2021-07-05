شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات من لعنة إهدار الفرص للتسجيل فى 3 مباريات على التوالى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "سبحان مغير الأحوال ومبدلها من حال إلى حال".. هكذا لسان حال جماهير الأهلى فى تعليقها على أداء حسين الشحات نجم الفريق، الذى تعرض للعديد من الانتقادات فى الفترة الأخيرة بعد هبوط مستواه مع المارد الأحمر، وصبت الجماهير غضبها عليه بعد إهداره العديد من الفرص السهلة، إلا أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، استطاع إعادة الثقة للشحات وهو ما ظهر الفترة الأخيرة حيث سجل اللاعب ثلاثة أهداف فى ثلاث مباريات متتالية مع الفريق ليصبح الورقة الرابحة للمارد الأحمر.

حسين الشحات يسجل للمباراة الثالثة على التوالى مع الأهلى

واصل حسين الشحات لاعب النادى الأهلى توهجه مع المارد الأحمر للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما قاد الأهلى لفوز كبير على سموحة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية في إطار الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

أحرز حسين الشحات الهدف الثانى للأهلى بعدما استغل عرضية رائعة من على معلول ليسكنها شباك الهانى سليمان، ثم بعدها بدقيقة واحدة يتسبب في ركلة جزاء للأهلى يسجلها على معلول بامتياز، وكان الحكم ألغى هدفا للشحات بداعى التسلل.



ونجح حسين الشحات في تسجيل هدف الأهلى الثالث فى مباراة الأهلى أمام الترجى في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد مجدى أفشة لينفرد بمعز بن شريفية ويضعها في المرمى بعد نزوله بديلا.



كما واصل التسجيل في مباراة بيراميدز بعدما شارك بديلا في الشوط الثانى، ليعيد الأهلى للمباراة بعدما سجل هدف التعادل للأهلى بعدما تقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل، في المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.

أرقام حسين الشحات مع الأهلي

وشارك حسين الشحات فى 92 مباراة مع المارد الأحمر حتى الآن بجميع البطولات ونجح فى تسجيل 22 هدفاً وصنع 17 هدفا آخرين، وتوج مع الأهلى ببطولة الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

الشحات تخصص أهداف ممتعة فى نصف النهائى الأفريقى

أصبح حسين الشحات نجم النادى الأهلى تخصص تسجيل أهداف ممتعة فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بعدما سجل هدفاً للمارد الأحمر فى شباك الترجى التونسى بعد مجموعة تمريرات سحرية من لاعبو الأهلى انتهت بوضع الشحات للكرة فى مرمى معز بن شريفية ليعلن وصول المارد الأحمر لنهائى دوري الأبطال الأفريقى بالفوز ذهاباً وإياباً برباعية دون رد.

وفى النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وبعد فترة صيام طويلة عن التهديف سجل "حسين الشحات" الهدف الثاني للأهلي فى شباك الوداد المغربى بنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى بطريقة "مارادونية" في الدقيقة 26 بعد أن انفرد بالمرمى، وقام بمراوغة مدافع الوداد مرتين، واسقاطه أرضًا، قبل أن يسدد الكرة بكل سهولة في مرمى الضيوف فى هدف وصف بأنه الاجمل على الاطلاق فى النسخة التى توج الأهلى بطلا لها بعد الفوز على الزمالك فى النهائى بهدفين مقابل هدف.

موسيمانى يشيد بأداء حسين الشحات

أشاد الجهاز الفني للأهلي بالمستوى الذي ظهر به حسين الشحات لاعب الفريق فى مباراة سموحة بالدورى، موضحاً أن الشحات قدّم عرضاً جيداً خلال المباراة التى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

ويرى موسيماني المدير الفني للأهلي أن حسين الشحات قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الأهلي، وكان مؤثراً للغاية على مرمى الفريق السكندرى، واستعاد خطورته وتحركاته ولمساته الساحرة.

وسجل حسين الشحات هدفاً في مباراة سموحة وألغى الحكم هدفا عالمياً سجله الشحات بداعي التسلل وكان الشحات أحد نجوم الأحمر فى مباراة سموحة التى أقيمت في الجولة 28 لبطولة الدوري المصري.